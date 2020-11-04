РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 ноя. Полицейские Щелкова задержали ранее судимого местного жителя, который совершил квартирную кражу, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление местной жительницы о том, что из ее квартиры, расположенной в доме на улице Текстильщиков в поселке Фряново, похищены ювелирные наручные часы. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель 26 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.