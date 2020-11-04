РИАМО – 4 ноя. Глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что в следующем году право на досрочную пенсию могут получить россияне, работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах, сообщает агентство «Прайм»​.

«Право на досрочное назначение страховой пенсии в будущем году получат люди, работающие на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах. Например, работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли», - отмечается в материале.

Эксперт напомнил, что существует два списка «профессиональной вредности» – профессий, работникам которых дают право на льготную досрочную пенсию.

Раньше срока на пенсию могут уйти педагоги, медики, артисты. То есть люди, трудящиеся в особо важных для общества сферах.

Кроме того, досрочная пенсия полагается предпенсионерам, которым до пенсии остается два года в том случае, если они отработали 20 или 25 лет и не могут найти работу после увольнения.

А еще на такое послабление могут рассчитывать многодетные матери. Так, женщины, у которых три ребенка, могут уйти на пенсию на три года раньше.

Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше установленного законом пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем – для женщин не менее 37 лет и для мужчин – не менее 42 лет.​