РИАМО – 4 ноя. Российский актер Андрей Носков рассказал, что из-за заражения коронавирусом у него поражено 20% легких, сообщает Федеральное агентство новостей.

Артист лечится дома и чувствует себя хорошо. Он старается выполнять все медицинские рекомендации.

«Чувствую себя нервно… Потому что, как всегда, таких вещей не ожидаешь, потому что я старался оберегать себя как мог, соблюдать все правила, но вот все равно как-то где-то до меня допрыгнул вирус. У меня первая стадия поражения. Поэтому сейчас на домашнем режиме и пью огромное количество таблеток», — сказал Носков.

Он уточнил, что несколько дней у него держалась повышенная температура. Кроме того, он отмечал ломоту в теле. Также актер подчеркнул, что переживает за своих домочадцев.

«Мы живем семьей, мне, к сожалению, некуда уединиться. Меня закрыли в дальней комнате, но у нас не такая уж и большая квартира, поэтому понятие дальней комнаты — это радиус пяти метров. Мы всей семьей сейчас на самоизоляции. У супруги отрицательный тест, но она кашляет, потому тоже по рекомендациям врачей принимает лекарства», — сказал Носков.

Болезнь сказалась и на работе — все ближайшие спектакли и съемки Носкова отменены.

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5826.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.