РИАМО - 4 ноя. Московская область представила проект «Карта ресурсообеспечения МКД», который вышел в финал премии «Народное признание» всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Со 2 ноября в рамках премии жители России могут принять участие в выборе лучшего сервиса, разработанного органами государственной власти для получения услуг населением. Главная цель премии - получить обратную связь от граждан - непосредственных пользователей сервисов и наградить лучшие региональные проекты, которые помогают в разных сферах жизни.

«Карта ресурсообеспечения МКД» предназначена для информирования жителей о начале/окончании отопительного периода и датах плановых отключений горячей/холодной воды. Реализована возможность подписки на уведомления о плановых отключениях за 30, семь дней и за день до события на электронную почту или через Telegram-бот @otklyucheniya_mo_bot», - говорится в сообщении.

Планируется, что до конца года на карте будут отображаться отключения и по всем видам ресурсов.

«Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» была создана министерством энергетики Московской области по поручению губернатора Московской области. С начала работы сервиса, 26 мая, картой воспользовались более 820 тысяч человек. На ней отображены более 55 тысяч МКД с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

На карте также можно оставить сообщение о качестве предоставленных коммунальных услуг, которое сразу попадет в администрацию муниципалитета, этой функцией с начала лета воспользовались более 5 тысяч человек. На карте еще есть информация об управляющей организации, обслуживающей дом, и телефон диспетчерской службы.

До конца 2020 года появятся сведения по плановым отключениям холодного водоснабжения (ХВС) и канализации, а в первом полугодии 2021 года - по электроэнергии и газу. Перейти на карту можно по ссылке.

Проголосовать за участников проекта может любой житель страны по ссылке.