РИАМО – 4 ноя. Геронтологи провели новое исследование и выяснили, что продлить молодость можно с помощью удаления или омоложения старых клеток, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые напомнили, что клетки с возрастом теряют способность делиться, что обуславливает старение организма. Их можно «омолодить», запустив процесс деления.

«Эксперименты на мышах показали, что методика работает, однако имеет негативные последствия. Вместе с работой клеток организма активизировались клетки рака», - говорится в сообщении.

Еще ученые рассмотрели возможность удаление старых клеток. Но при таком способе из организма выводятся полезные микроэлементы.

Несмотря на неоднозначные итоги, исследователи считают лечение старение перспективным. Но, по их словам, такой метод нужно доработать, чтобы снизить риски.​​