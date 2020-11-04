РИАМО - 4 ноя. Воинский походный ковчег с частицами мощей святых Иоанна-воина, Иоанна Русского и Георгия Победоносца передали 154-му комендантскому Преображенскому полку, их будут хранить в главном храме Сухопутных войск России - храме Преображения Господня в столице, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».

Перед началом церемонии передачи мощей в среду помощник командира по работе с верующими военнослужащими 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, настоятель храма протоиерей Борис Потапов отслужил божественную литургию.

«Особенно радостным событием стало принесение мощей в ковчеге частицы святого праведного исповедника Иоанна Русского. Он был воином-кавалеристом Преображенского полка. Его взяли в плен и, находясь в окружении иноплеменников, он сохранил и исповедовал веру во Христа», - сказала президент благотворительного фонда святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева.

Она напомнила, что турецкий паша, у кого был в плену Иоанн Русский, прислушивался к его советам и почитал его. После смерти паши территория была захвачена враждебными племенами. Иоанн Русский был замучен и сожжен, но веру сохранил и исповедовал мужественно.

«Сейчас мощи святого Иоанна Русского находятся на греческом острове Эвбея и многочисленные паломники стекаются к раке с мощами»,- добавила Мезенцева.

По благословению патриарха Кирилла программу «Духовное укрепление российского воинства» реализуют благотворительный фонд святого мученика Вонифатия, общественная организация «Московские суворовцы», Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силам и правоохранительными органами при поддержке Всемирного русского народного собора.