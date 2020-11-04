РИАМО - 4 ноя. До 93,34 рубля снизился курс евро в среду, снижение составило 41,23 копейки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Курс доллара на среду составил 80 рублей. В сравнении с предыдущим показателем падение денежной единицы США составило 57,43 копейки», - говорится в сообщении.

Также расчеты по официальным курсам показали, что со среды стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 50,14 копейки. Общий показатель составил 86,0054 рубля.

Котировки валют на финансовых рынках колеблются из-за подведения итогов выборов президента США. Инвесторы охотнее вкладываются в доллар после появления сообщений об укреплении позиций на голосовании Дональда Трампа. ​