РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий пожелал мира и благополучия жителям в День народного единства.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем народного единства! От всей души желаю вам мира, здоровья, счастья, благополучия. Наша сила – в единстве. С праздником», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что День народного единства отмечается в знаковый для всех православных день – Казанской иконы Божией Матери.

«Истинная вера – это то, что из века в век объединяло наш народ и помогало выстоять в самые тяжелые времена, с честью преодолеть все выпавшие на нашу долю испытания. Этот праздник олицетворяет патриотизм, сплоченность, искреннюю любовь к Родине», – заключил Ружицкий.