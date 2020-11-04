РИАМО – 4 ноя. Новые колокола на Спасской башне Московского Кремля проиграли гимн в честь Дня народного единства, сообщает Федеральное агентство новостей.

Одним из первых их звон услышал президент России Владимир Путин.

«Президент России в среду прибыл на Красную площадь, чтобы возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в праздничный день. После этого Путин вместе с представителями молодежных организаций послушал гимн России в исполнении новых колоколов на Спасской башне Московского Кремля», - говорится в сообщении.

Реализация проекта по замене колоколов стартовала еще в 2017 году. Инициаторами предложения стали члены совета международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».​