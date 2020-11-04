РИАМО - 4 ноя. До конца текущего года в Москве в районе Раменки на Мичуринском проспекте планируют достроить церковь в честь преподобного Андрея Рублева, говорится в сообщении-пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Храм рассчитан на тысячу прихожан. В здании уже расписаны своды и алтарь верхнего храма, завершена отделка полов гранитом.

«На текущий момент завершается установка пожарной сигнализации, а также работы по электроподогреву кровли, монтажу громоотвода и защиты от молний. Для маломобильных граждан установлены пандусы и лифтовое оборудование. В ноябре планируется завершить все строительные и отделочные работы, а в декабре - сдать храм в эксплуатацию», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Церковь построена по индивидуальному проекту, за основу которого взят Спасо-Преображенский собор Андронникова монастыря.

Строительство храма началось еще 12 лет назад. И только весной 2016 года по просьбе прихода объект был включен в программу по строительству православных храмов в Москве.

В рамках программы строительства новых православных храмов в столице, на территории ЗАО ведется работа по 18 земельным участкам. В эксплуатацию введено 9 храмов, 7 храмов строится, 4 храма находятся в стадии проектирования. В округе действуют 26 храмов. В перспективе еще десятки объектов на начальной стадии подбора участков и ранних стадий проектирования.