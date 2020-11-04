РИАМО - 4 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, который отмечают в России 4 ноября.

Он напомнил, что четыре века назад народ тоже объединился, чтобы освободить Москву от захватчиков.

«Мы вынесли из этого урок: чтобы пережить сложности, надо действовать вместе. Сейчас тоже нелегкие времена. Правда, теперь сражаемся с невидимым врагом. Но выстоять и выйти победителями из пандемии мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Мэр обратил внимание на то, что сила России – уважение к традициям каждого народа.

«Внимание к ближнему, уважение к традициям каждого народа – в этом сила нашей великой страны. Желаю всем крепкого здоровья, добра и мира!» – подчеркнул Собянин.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.