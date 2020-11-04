РИАМО – 4 ноя. Юморист и шоумен Максим Галкин поделился со своими подписчиками в Instagram живописными кадрами из окна своего особняка, сообщает Nation News.

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой расположен в подмосковной деревне Грязь. Юморист часто выкладывает фотографии и видео из своего дома.

«Недавно на своей странице в социальной сети Instagram артист опубликовал видео с самой высокой точки замка. На нем камера медленно приближается к окну, демонстрируя красивые осенние пейзажи. В кадр попала яркая природа и соседние дорогостоящие дома», - говорится в сообщении.

Чтобы увидеть дом знаменитой четы, в деревню часто приезжают их поклонники. ​