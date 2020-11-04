РИАМО - 4 ноя. В столичном районе Чертаново Южное достраивают жилой дом на 345 квартир, возведенный в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Чертаново Южное, микрорайон 26, корпус 81-82 готовится к вводу жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время строители завершают пуско-наладочные работы оборудования и уборку квартир», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание состоит из пяти секций, его этажность – переменная. Фасады облицованы керамогратиными плитами «под кирпич». Для удобства жильцов на них установлены короба для кондиционеров. Балконы остеклены.

В доме разместили 123 однакомнатных квартиры, 155 – двухкомнатных, 64 – трехкомнатных и три – четырехкомнатных. Общая площадь квартир составит свыше 8,7 тысячи «квадратов».

Две квартиры предусмотрены для маломобильных людей. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

На первых этажах разместятся коммерческие объекты – магазины, кафе, салоны красоты и так далее.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники; обустроили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.