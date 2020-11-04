РИАМО - 4 ноя. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве летнюю автомобильную резину пора начинать менять на зимнюю, желательно сделать это до 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

«До конца недели снега в столице по прогнозам не видно», - отметил Вильфанд.

Он уточнил, что 4 ноября в столице температура будет плюс 8-10 градусов, по Подмосковью - до плюс 11 градусов. 5 ноября в регионе прогнозируется плюс 7-10 градусов, 6 ноября – плюс 6-8 градусов, 7 ноября – плюс 5-10 градусов.

Он добавил, что начало следующей будет переходным. 9 ноября температура ожидается от плюс 3 до плюс 8 градусов. А с 10 ноября в регионе прогнозируют похолодание на 5-6 градусов.

Затем будет слабоположительная температура в дневное время и слабоотрицательная по ночам, поэтому самое время сменить на машинах летнюю резину на зимнюю. Это можно сделать в ближайшие выходные.

«При понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой», - пояснил синоптик.

Он также посоветовал не ждать устойчивого снежного покрова, который прогнозируется в столице в конце ноября. ​