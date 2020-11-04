РИАМО- 4 ноя. Российский певец Прохор Шаляпин назвал День народного единства одним из главных праздников в стране, сообщает Nation News.

Он также подчеркнул, что Россия уважает традиции всех народов.

«Это один из главных праздников, особенно во времена, когда во всем мире столько межнациональной розни. Нашей стране удается находить баланс между народами. Я за международную и межнациональную дружбу и за то, чтобы все были равны», — отметил певец.

Кроме того, Шаляпин подчеркнул, что нужно принимать друг друга такими, какие мы есть. Он обратил внимание на то, что у каждой нации свои особенности и традиции, которые надо уважать.

День народного единства отмечают в России 4 ноября. ​Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. ​​