РИАМО - 4 ноя. В столице и Московской области и столице на 5-6 ноября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать в регионе с 09:00 5 ноября до 09:00 6 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тульской, Брянкой, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областей Центрального федерального округа.

Пятого ноября в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юго-востоке Подмосковья умеренный. Ветер будет дуть юго-западный, западный с порывами. Температура будет в пределах плюс 7-9 градусов.

В ночь на 6 ноября в Московском регионе прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Температура ожидается плюс 4-6 градусов. Порывистый ветер усилится.