РИАМО - 4 ноя. В России разработали методику по выявлению следов двух генов коронавирусной инфекции на продукции, упаковочных материалах, контейнерах, сообщает Газета.ru.

Данную методику разработал научно-исследовательский центр Россельхознадзора.

«Разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)», — говорится в сообщении.

Новая методика была создана из-за необходимости гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из страны, в том числе в Китай.

С начала пандемии в РФ выявлено 1 693 454 случая коронавируса, умерли 29 217 заболевших, выздоровел 1 266 931 человек.​

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4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.