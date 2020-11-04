РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 ноя. В период с 1 по 31 октября полицейские Щелкова зарегистрировали более 6 тысяч обращений, более 120 из них касались совершенных преступлений, 90 из них раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 27 тяжких и особо тяжких преступлений, в 19 случаях установлены совершившие их лица.

«Кроме этого, за этот период было задержано четыре лица, находящихся в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли два факта причинения тяжкого вреда здоровью, один разбой, два факта мошенничества, восемь грабежей, 35 краж, из них три кражи из квартиры и 11 из дач и садовых домов, пять фактов сбыта и пять фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ, три факта организации незаконной миграции, один угон автотранспорта. Кроме того, раскрыто 18 ранее совершенных преступлений.