РИАМО - 4 ноя. Программа «Маугли», которую реализуют в Павловском Посаде, может получить лицензию министерства просвещения РФ и стать федеральной, сообщил глава городского округа Олег Соковиков

В Павловском Посаде побывал с рабочим визитом помощник президента РФ Игорь Левитин. Он заинтересовался муниципальной программой «Маугли», познакомившись в детском саду «Соловушка» с практическими занятиями и теоретической частью.

«Левитин мне сказал, что, если у нас в школах меньше 10% детей будут освобождены от занятий физкультуры, он будет считать эту программу феноменальной. Вот данные по Павловскому Посаду. У нас занимаются в школах 8719 детей, из них освобождены от физкультуры на постоянной основе, то есть минимум на учебный год, 150 человек, что составляет 1,7% от общего количества», - сказал Соковиков в эфире «Радио 1».

Он уточнил, что в 1-4 классах, которые продолжают заниматься по программе «Маугли», – 1325 учеников. Из них освобождены от физкультуры два человека, что составляет 0,17%.

«Лучше не скажешь. Эта программа должна получить лицензию министерства просвещения, и в этом случае можно будет привлекать на ее реализацию федеральные деньги и тиражировать по всей территории Российской Федерации», - добавил Соковиков.

Муниципальная программа «Маугли» – это занятия гимнастикой по определенной методике, которая была разработана тренером, руководителем спортивно-гимнастического клуба «СпортИнтерЦентр» Александром Петровым.

Глава городского округа уточнил, что данная программа допобразования для детей проводится в Павловском Посаде десять лет. Порядка 17 тысяч детей, занимающихся по программе «Маугли», привели здоровыми в начальную школу.

«Программа настолько популярна в Павловском Посаде, что поступают многочисленные просьбы родителей внедрить ее в младшую школу. И в шести школах муниципалитета эта программа продолжает работать в начальных классах», – подчеркнул Соковиков.

Ежегодно в городском округе проводят спартакиады. Ребята, которые занимаются по программе «Маугли», показывают на них блестящие результаты.