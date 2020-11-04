РИАМО – 4 ноя. Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов отправил письмо в Центробанк России с предложением ввести лимит на онлайн-переводы в 10 тысяч рублей за сутки для российских пенсионеров, сообщает RT.

Это связано с небывалой активностью телефонных мошенников. Они пытаются под разными предлогами получить доступ к банковским счетам россиян. Зачастую жертвами их афер становятся пожилые граждане.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера», - говорится в письме.

Автор инициативы считает, что такая мера не позволит пенсионерам переводить сразу крупную сумму денег.

Количество хищений с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое.​