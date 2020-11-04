РИАМО – 4 ноя. Замдиректора по научной работе ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в России к весне, передает РИА Новости.

По его словам, к марту в России удастся достичь летних показателей по новым случаям заражения коронавирусом.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — отметил Горелов.

Он обратил внимание на то, что во многом ситуация в стране будет зависеть от ответственности самих россиян. Граждане должны ответственно относиться к соблюдению мер предосторожности в период пандемии.

С начала пандемии в России зафиксировано ​1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах, умерли 29 217 человек с подтвержденным Covid-19, выздоровел 1 266 931 пациент.​

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.