РИАМО - 4 ноя. Доходный дом А.Д. Сидамона-Эристова 1910 года постройки в центре Москвы является объектом культурного наследия регионального значения, он вошел в городскую программу капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подрядчик на капремонт уже определен, договор заключен. После получения всех необходимых разрешений специалисты отремонтируют подъезд, заменят освещение, магистрали водоснабжения, пожарные водопроводы и столярные элементы.

«Во всех домах мы проводим капремонт комплексно: делаем фасад, крышу, подъезды, инженерные коммуникации. Если жители нас поддерживают, то ремонтируем сразу все, чтобы не повторять этот процесс каждые три года и не менять сначала трубы с холодной водой, потом горячей, а через пять лет отопление», - сказал начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Сергей Краснов.

Он добавил, что в программу капитального ремонта попало более 350 домов-памятников столицы. При реставрации подрядчик всегда использует индивидуальные решения.

По его словам, работы подрядчиков в домах-памятниках находятся под наблюдением специалистов. Они проводят операционный, промежуточный и приемочный контроль. В составе проверочной комиссии есть инженер, представители управляющей организации, собственников, управы, муниципальный депутат.​