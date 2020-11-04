РИАМО - 4 ноя. На участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена в сторону поселка Северный строители начали проходку правого перегонного тоннеля, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс построит 2345 метров правого перегонного тоннеля между станциями «Лианозово» и «Физтех». Щит пройдет под Савеловским направлением МЖД между платформами Марк и Лианозово, вдоль зоны жилой застройки на Псковской улице», - сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он добавил, что тоннелепроходческий щит пересечет МКАД, далее он пройдет вдоль улицы Летчика Сирина, а затем выйдет в котлован станции «Физтех».

Он уточнил, что продление «салатовой» ветки метро ведется в несколько этапов. На первом этапе ее продлят от главных путей за станцией «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением МЖД.

«Следующим этапом предусмотрено развитие этой линии метро до поселка Северный», - отметил заммэра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на станциях первого этапа «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы» на сегодняшний день ведутся активные строительные работы.

«На станции «Лианозово» завершены ограждающие конструкции котлована методом «стена в грунте», завершена разработка грунта котлована, пробурены скважины водопонижения, идут монолитные и гидроизоляционные работы по сооружению основных конструкций станционного комплекса», - сказал Кравцов.

Он добавил, что на станции «Улица 800-летия Москвы» подходят к концу работы по устройству крепления котлована и разработке грунта.

Продление Люблинско-Дмитровской ветки подземки до поселка Северный позволит улучшить транспортную доступность для жителей столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Лианозово и поселка Северный.

Ввод данного участка в эксплуатацию позволит жителям севера Москвы сэкономить до 20 минут на поездки по мегаполису.