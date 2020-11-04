РИАМО - 4 ноя. В России из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом компании рассматривают вариант проведения новогоднего корпоратива в онлайн-формате, в этом случае работникам по домам развезут алкоголь и праздничные блюда, пишет в среду газета «Известия».

Такой вариант праздника рассматривают 4% опрошенных компаний.

«Каждая вторая компания еще не приняла решение, проводить ли новогодний корпоратив. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob, которые есть в распоряжении «Известий». Причем в сентябре таких неопределившихся компаний было 35%, в начале октября — 45%, а в конце октября — 50%: сказалось ухудшение эпидемической обстановки», - говорится в сообщении.

15% опрошенных компаний планируют отпраздновать Новый год в ресторане. 13% респондентов отметили, что провожать этот год фирма будет в стенах офиса. Кроме того, 3% организаций планируют провести выездной корпоратив за городом.

Руководитель департамента Event Moskva, event-директор Sagrado Corp Максим Вобликов подчеркнул, что, несмотря на отсутствие прямого запрета на проведение праздничных мероприятий, большинство фирм и организаций отказываются от корпоративных и маркетинговых праздников и событий.

«Сейчас все по-другому, в ноябре мы получаем в 7-8 раз меньше заявок на декабрьские корпоративы по сравнению с прошлым годом. Но если сравнивать с прошлогодней пиковой активностью, которая пришлась на конец лета и начало осени, то количество заявок снизилось раз в 20», - отметил Вобликов.

Он добавил, что некоторые компании в сегодняшних эпидемиологических условиях готовы поддерживать корпоративный дух в офлайн-формате.

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- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

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