РИАМО - 4 ноя. Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова подарила обсервационному центру в столичном районе Сокольники, в котором находятся люди с легкой формой коронавируса, 500 книг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обсервационный центр работает в Сокольниках уже месяц.

«Мы благодарны нашим партнерам и коллегам, которые поддерживают пациентов обсервационного центра в Сокольниках в этот непростой период. Для наших гостей мы подготовили много различных сервисов и предложений по организации их досуга. Например, Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова передала 500 книг различных жанров», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Каждому посетителю обсерватора выдают планшет с учебно-развлекательным контентом и доступом к электронной библиотеке.

Теперь пациенты в обсерваторе могут почитать произведения Людмилы Улицкой, сборник коротких историй Наринэ Абгарян, романы писателей Донны Тартт, Джона Уильямса, Дины Рубиной, Элизабет Гилберт и многих других.