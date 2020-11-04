РИАМО - 4 ноя. В ноябре запланировано 13 онлайн-встреч с писателями и критиками, которые организуют библиотеки столичного департамента культуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трансляции пройдут на YouTube-каналах читален и на их страницах в социальных сетях. Предварительная регистрация на онлайн-встречи не требуется. Полное расписание прямых эфиров можно посмотреть на сайте «Онлайн. Библиогород».

«Во время эфира пользователи смогут задать вопросы в чатах и комментариях. Так, в онлайн-формате литераторы и зрители обсудят, как автору-новичку написать и издать свою книгу, откуда черпать вдохновение и легко ли критику писать рецензии», - говорится в сообщении.

Уже в среду в 14:00 писательница Дина Рубина в аккаунтах библиотеки №8 имени Чехова представит свой новый роман «Одинокий пишущий человек» и ответит на вопросы зрителей. В 19:00 Анна Меньшова, которая пишет произведения под псевдонимом Хельга Патаки, поговорит со слушателями о творчестве и книгах.

6 ноября в Instagram-аккаунте библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина со зрителями поговорит Сергей Белорусец, где расскажет о своей книге «Переходящий стул и другие вещи, или Двенадцатая пятилетка… Однотомник».

О своих последних сборниках эссе и рецензий расскажет Галина Юзефович 11 ноября в 19:00, также известный критик даст советы по тому, как ориентироваться в мире литературы.

12 ноября в 19:00 на своем YouTube-канале и страницах в социальных сетях «Вконтакте» и Facebook Дом Гоголя проведет прямой эфир с писателем Екатериной Андрусевич, которая расскажет о своем выборе профессии и как побороть страх чистого листа.

13 ноября библиотека №68 приглашает на встречу с писательницей Софьей Ремез, которая расскажет о том, как придумала персонажа своих произведений - Гошу Куницына.

Поговорить с автором книги «Сад» Мариной Степановой все желающие смогут 20 ноября в аккаунтах библиотек северо-востока Москвы, а 26 ноября в 11:00 детский писатель Ольга Малышкина проведет заключительную встречу цикла.​