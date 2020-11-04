РИАМО - 4 ноя. В ноябре запланировано 13 онлайн-встреч с писателями и критиками, которые организуют библиотеки столичного департамента культуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Трансляции пройдут на YouTube-каналах читален и на их страницах в социальных сетях. Предварительная регистрация на онлайн-встречи не требуется. Полное расписание прямых эфиров можно посмотреть на сайте «Онлайн. Библиогород».
«Во время эфира пользователи смогут задать вопросы в чатах и комментариях. Так, в онлайн-формате литераторы и зрители обсудят, как автору-новичку написать и издать свою книгу, откуда черпать вдохновение и легко ли критику писать рецензии», - говорится в сообщении.
Уже в среду в 14:00 писательница Дина Рубина в аккаунтах библиотеки №8 имени Чехова представит свой новый роман «Одинокий пишущий человек» и ответит на вопросы зрителей. В 19:00 Анна Меньшова, которая пишет произведения под псевдонимом Хельга Патаки, поговорит со слушателями о творчестве и книгах.
6 ноября в Instagram-аккаунте библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина со зрителями поговорит Сергей Белорусец, где расскажет о своей книге «Переходящий стул и другие вещи, или Двенадцатая пятилетка… Однотомник».
О своих последних сборниках эссе и рецензий расскажет Галина Юзефович 11 ноября в 19:00, также известный критик даст советы по тому, как ориентироваться в мире литературы.
12 ноября в 19:00 на своем YouTube-канале и страницах в социальных сетях «Вконтакте» и Facebook Дом Гоголя проведет прямой эфир с писателем Екатериной Андрусевич, которая расскажет о своем выборе профессии и как побороть страх чистого листа.
13 ноября библиотека №68 приглашает на встречу с писательницей Софьей Ремез, которая расскажет о том, как придумала персонажа своих произведений - Гошу Куницына.
Поговорить с автором книги «Сад» Мариной Степановой все желающие смогут 20 ноября в аккаунтах библиотек северо-востока Москвы, а 26 ноября в 11:00 детский писатель Ольга Малышкина проведет заключительную встречу цикла.
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию?
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Хэллоуин – самое время пощекотать себе нервы. Вместе с сервисом LiveLib мы выбрали 10 леденящих кровь новинок. Итак, проверьте свои навыки детектива.
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (1/0)
Обычный 12-летний американский подросток ходит в школу, общается с друзьями и даже не подозревает, что он вовсе не простой ребенок. О своих способностях он узнает лишь после того, как однажды проснется в своей комнате, только в ней почему-то нет окон. И светит ему не обед с родителями в пиццерии, а жестокие эксперименты. О какой книге идет речь?
Верно! Это новая книга признанного короля ужасов Стивена Кинга – роман «Институт».
Б. Хелен Тодд «Нордвуд. Призрачные нити»
Нет. Это новая книга от короля ужасов Стивена Кинга – роман «Институт». Это точно стоит прочесть!
В. Грегг Олсен «Не говори никому»
Нет. Это новинка от короля ужасов Стивена Кинга – роман «Институт». Если еще не читали – поторопитесь.
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (2/0)
Ученые открыли ген, благодаря которому можно найти свою вторую половину – достаточно лишь сдать тест. Идея заманчивая, однако не все готовы согласиться с выбором программы, особенно если твоей половинкой оказывается человек из другого поколения, того же пола или, чего доброго, вообще маньяк-убийца.
А. Кристиан Миллер «Невероятное. История преступления, в которое никто не поверил»
Нет. Это нашумевший детектив Джона Маррса «The One. Единственный»
Б. Агата Кристи «Таинственный противник»
Нет. Это нашумевший детектив Джона Маррса «The One. Единственный»
В. Джон Маррс «The One. Единственный»
Да. Это нашумевший детективный роман Джона Маррса «The One. Единственный»
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (3/0)
Эта жуткая история как нельзя лучше соответствует духу Хэллоуина. Гибель юной красавицы в самый разгар бала-маскарада сама по себе драматичная. А особый колорит придает тот факт, что умереть ей предстоит не один раз и даже не два. Ее гибель будет повторяться до тех пор, пока не будет назван убийца.
Конечно, это книга английского писателя и лауреата множества премий.
Б. Татьяна Мастрюкова «Тихие гости»
Нет. Это книга «Семь смертей Эвелины Хардкасл» английского писателя Стюарта Тертона.
В. Терри Пратчетт «Маскарад»
Увы, это книга английского писателя Стюарта Тертона «Семь смертей Эвелины Хардкасл».
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (4/0)
Этот сюжет благодаря пандемии представить довольно легко. Пансион для девочек. Вокруг уже год карантин. Из-за неизвестного вируса погибают учителя, а тела всех вокруг мутируют. И лишняя конечность – не самое страшное. Покидать школу нельзя, нужно ждать лекарства. Но вот незадача – у героини пропадает лучшая подруга, и она бросается ее спасать, ставя под удар благополучие всех остальных.
Да. Это новый роман Рори Пауэр в жанре молодежного фэнтези «Дикие».
Б. Ким Лиггетт «Год благодати»
Не угадали. Это новый роман Рори Пауэр в жанре молодежного фэнтези «Дикие».
В. Стивен Кинг «Оно»
Увы, это не Кинг. Но новый роман Рори Пауэр в жанре молодежного фэнтези «Дикие» тоже заслуживает внимания.
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (5/0)
Эта история о возвращении легендарного сыщика из 90-х. События разворачиваются в Германии: охота, аристократы, леденящее душу кровавое убийство. Жертва – молодой миллиардер, наследник древнего рода и большого состояния. За дело берется знаменитый француз и его помощница. Главная загадка – не кто убийца, а кто следующая жертва...
А. Агата Кристи «Эркюль Пуаро и путаница в Гриншоре»
Нет, это не Пуаро, а другой известный французский сыщик – Пьер Ньеман, а книга – «Последняя охота» Жана-Кристофа Гранже.
Б. Саймон Бекетт «Запах смерти»
Нет. Здесь речь о возвращении парижского детектива Пьера Ньемана – героя книги «Последняя охота» Жана-Кристофа Гранже.
В. Жан-Кристоф Гранже «Последняя охота»
Бинго! Встречайте возвращение легендарного полицейского Пьера Ньемана и книгу «Последняя охота» Жана-Кристофа Гранже.
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (6/0)
И снова в центре истории – пансион, но на этот раз для сложных подростков. В 1950-х там пропадает одна из воспитанниц, и учреждение закрывают. Спустя полвека недалеко находят останки девушки, а за 20 лет до этого был еще один труп. Попробуйте не запутаться в таком количестве смертей! Подсказка: главная героиня – журналист, младшая сестра одной из погибших.
В точку. Это мистический роман канадской писательницы Симоны Сент-Джеймс «Сломанные девочки».
Б. Ру Куршавель «Стойкие мальчики»
Не угадали, там речь о девочках. Это мистический роман канадской писательницы Симоны Сент-Джеймс «Сломанные девочки».
В. Гиллиан Флинн «Острые предметы»
Это мистический роман канадской писательницы Симоны Сент-Джеймс «Сломанные девочки».
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (7/0)
Это японское подражание детективу великой английской писательницы. Названо оно в честь постройки на острове со странной для жилого дома геометрией. А главные герои этого мистического произведения выбрали себе прозвища в честь любимых детективных писателей и отправились разгадывать убийство прямо на этот остров.
Верно! Это роман в стиле хонкаку-детектив «Убийство в десятиугольном доме» от Юкито Аяцудзи.
Б. Уве Дойтч «Ужас баухауса»
Нет. Прочтите хонкаку-детектив Юкито Аяцудзи «Убийство в десятиугольном доме» и все поймете сами.
В. Андрия Уильямс «Самая долгая ночь»
Увы. Это роман в стиле хонкаку-детектив «Убийство в десятиугольном доме» от Юкито Аяцудзи.
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (8/0)
Это книга из цикла о судебном эксперте-антропологе. Все начинается с мумифицированных останков на чердаке старой больницы. А приводит к находке странной комнаты с трупами, привязанными к кроватям. Читателя ждут жуткие подробности и интригующий сюжет, разворачивающий повествование на 180 градусов.
Ой, нет! Это книга Саймона Бекетта из серии о Дэвиде Хантере – «Запах смерти».
В. Саймон Бекетт «Запах смерти»
У вас прямо чутье! Это шестая книга из серии о Дэвиде Хантере – «Запах смерти».
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (9/0)
Тут у нас продолжение русского бестселлера о постапокалиптическом мире, с известной экранизацией. Восемь взрослых и трое детей спасаются от вируса на острове и переживают изоляцию, голод и непростые отношения с соседями. А тут еще рядом появляются другие люди – враги или друзья, непонятно…
Да, это роман «Живые люди» Яны Вагнер – продолжение популярного «Вонгозера».
Б. Михаил Халецкий «Погружение»
Нет, это роман «Живые люди» Яны Вагнер – продолжение популярного «Вонгозера».
В. Наталья Тимошенко, Лена Обухова «Мертвым вход разрешен»
Нет, это роман «Живые люди» Яны Вагнер – продолжение популярного «Вонгозера».
Леденящие кровь книги. Угадаете название по описанию? (10/0)
История стара как мир. Властная мать, которая не хочет принимать невесту сына, и молодая наивная девушка. Но это только завязка. Все самое интересное начинается со смертью свекрови. И дело тут в предсмертной записке, где есть явная ложь о причинах самоубийства, когда видно, что смерть насильственная.
Разумеется, это новая книга Салли Хэпворс «Моя любимая свекровь».
Детектив-любитель
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Кажется, вы выросли на книгах Стивена Кинга, а не на детских детективах. Вы – большой любитель мистики и ужасов, у вас и волос на голове не дрогнет за чтением очередной леденящей кровь истории. Кстати, похвастаться своим результатом можно среди таких же фанатов хоррора в комментариях к подборке книг из теста на сайте LiveLib.
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