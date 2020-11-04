РИАМО - 4 ноя. Задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, которая снимала у него комнату на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

«По данным следствия, 2 ноября 2020 года молодой мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Планерной в городе Москве, совершил изнасилование девушки 2000 года рождения, которая арендовала у него комнату», - сказала Иванова.

По ее словам, по подозрению в совершении указанного преступления задержан подозреваемый 1982 года рождения.

Она добавила, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по данному уголовному делу продолжается.