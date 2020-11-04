РИАМО - 4 ноя. В московские больницы за минувшие сутки доставили 1453 пациента с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 367 заболевших, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе зафиксировано 5826 новых случаев заражения коронавирусом.

«12,3% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% – от 46 до 65 лет, еще 11,7% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все новые заболевшие, а также те, кто с ними близко контактировал, находятся под наблюдением врачей.

В столице введен режим обязательной самоизоляции для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Сначала пандемии в мегаполисе 325 531 человек вылечился от коронавируса, скончались 7004 заболевших.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.