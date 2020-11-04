РИАМО - 4 ноя. В столице подтвердили 5826 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, сообщает оперштаб Москвы.

После коронавирусной инфекции в городе выздоровели еще 3852 пациента, всего с начала пандемии вылечился 325 531 человек. Скончались за сутки 68 заболевших, с начала пандемии – 7004 пациента.

За сутки на территории РФ выявлено 19 768 новых случаев Covid-19. Из них 25% новых пациентов не имели проявлений инфицирования. За минувшие сутки умерли 389 заболевших, врачи вылечили 15 567 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 1 693 454 случая коронавирусной инфекции, скончались 29 217 человек, выздоровел 1 266 931 пациент.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.