РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Учитель школы №5 в микрорайоне Климовск Подольска Илья Топильский победил в областном этапе конкурса «Учитель здоровья России», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подведены итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020». По итогам двух конкурсных испытаний победителем стал учитель русского языка и литературы климовской школы №5 Илья Топильский. Финальный тур регионального этапа проходил с 12 по 30 октября. Конкурсанты представляли фрагмент урока и творческую презентацию «Я – учитель здоровья», – говорится в сообщении.

Топильский будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в 2021 году.