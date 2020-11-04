РИАМО - 4 ноя. При проверке столичного торгово-развлекательного центра «Ереван Плаза» выявили нарушения мер профилактики Covid-19, по решению суда ТРЦ могут закрыть на 90 суток, сообщила журналистам главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

«Сегодня было проведено мониторинговое обследование торгово-развлекательного центра «Ереван Плаза» на улице Большая Тульская, дом 13. При проведении обследования выявлены следующие нарушения: в части помещений торгового центра отсутствовала разметка для социального дистанцирования, в частности в галерее торгового центра, в санузлах и лифтах», - сказала Калугина.

Она отметила, что в ТРЦ также не контролируют соблюдение масочного режима среди посетителей, были выявлены люди без масок. Кроме того, в торговом центре есть и нарушения дезинфекции.

По ее словам, на момент проверки специалистам не предоставили информацию о проведении очистки системы вентиляции. Данные сведения будут запрошены позднее.

Калугина добавила, что за все выявленные нарушения ТРЦ могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить деятельность по решению суда на срок до 90 суток.

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- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

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