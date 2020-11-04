РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 ноя. Щелковские волонтеры совместно с членами партии «Единая Россия» и молодогвардейцами проверили места общественного питания в округе, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Рейд прошел в рамках партийного проекта «Народный контроль». Были проверены несколько кафе и один бар по улице Парковой, а также рестораны быстрого питания.

«На всех проверяемых объектах в наличии средства защиты и дезинфекции. Продавцы работают не только в масках, но и в перчатках, а также отмечают, что и клиенты ответственно относятся к своему здоровью: мало кто приходит без масок», – отметил куратор партпроекта «Народный контроль» в Щелкове Антон Луковский.

Волонтеры проверили у персонала наличие масок и перчаток, также проконтролировали измерение температуры на входе, линии социальной разметки, наличие дезинфицирующих средств и периодичность проведения обработки общедоступных поверхностей.