РИАМО - 4 ноя. На портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест, посвященный Дню народного единства, он сожержит девять вопросов сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Результатами данной викторины все желающие могут поделиться в социальных сетях.

«Новый квест знакомит с историей возникновения праздника и его символами. Отвечать на вопросы онлайн-викторины будет интересно как любителям отечественной истории, так и профессиональным историкам», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Первый вопрос посвящен году, в котором День народного единства был объявлен праздником и выходным. Также пользователям придется вспомнить события, которые происходили в Москве в 1612 году.