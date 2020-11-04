РИАМО - 4 ноя. Мужчину, которого подозревают в убийстве матери, задержали в столице, преступление он совершил в квартире в новой Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«По данным следствия, утром 2 ноября 2020 года молодой мужчина 1990 года рождения, находясь в квартире на территории города Московский, в ходе конфликта, возникшего с мамой, нанес ей несколько ударов молотком в область головы, после чего задушил», - уточнила Иванова.

По ее словам, в ходе допроса мужчина рассказал, что убил мать из-за постоянных конфликтов.

Она добавила, что специалисты проводят с задержанным следственные действия, по результатам которых мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.