РИАМО - 4 ноя. В Москве провели футбольный матч в рамках Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико», игра завершилась ничьей, сообщает Газета.ru.

«Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых отличился Антон Миранчук. За «матрасников» точным ударом отметился Хосе Хименес», - говорится в сообщении.

ФК «Локомотив» во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов сыграл вничью. Таким образом, после трех туров столичная команда набрала два очка.​