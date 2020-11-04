РИАМО - 4 ноя. В квартире на севере столицы неизвестный взял людей в заложники, а также угрожает устроить взрыв, сообщает ТАСС.

«По адресу: Головинское шоссе, дом 8, корпус 1, неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Пока нет информации о том, сколько людей захватил неизвестный.

Подъезд дома уже оцепили, но жильцов пока не выводили.​

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