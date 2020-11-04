РИАМО - 4 ноя. Московское областное УФАС России привлекло компанию «Наш дом» к административной ответственности на сумму 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Решение принято из-за непредставления по требованию сведений (информации) по части 1 статьи 25 №135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции».

«Действия ООО «Наш дом» в части непредставления сведений (информации) в адрес Московского областного УФАС России, привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и расследованию картельных соглашений», - говорится в сообщении.