РИАМО - 4 ноя. В Москве за минувшие сутки умерли 68 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе умерли 7004 пациента, сообщает оперштаб столицы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

В общественных местах и городском транспорте в столице нужно обязательно носить маски и перчатки.

Всего в мегаполисе за время пандемии выявили 439 355 случаев коронавирусной инфекции, вылечили 325 531 пациента.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.