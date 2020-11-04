РИАМО - 4 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3852 пациента, всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 325 531», - сказала Ракова.

Медики после лечения проводят специсследования, чтобы удостовериться, что в организме пациента нет Covid-19.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы для тех, кто лечится от тяжелой формы коронавируса, или стать волонтерами, чтобы оказывать помощь тем, кто лечится на дому.

Чтобы стать донором или волонтером, следует обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимают ежедневно с 09:00 до 19:00.

Всего в столице за время пандемии выявили 439 355 случаев инфекции.

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Текстовая трансляция

4 НОЯБРЯ

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. На ИВЛ находятся 367 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 569 больных. В Москве - 5 826.

- 68 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7004 пациента.

- Еще 3852 человека вылечили от коронавируса в Москве. Всего после Covid-19 выздоровели свыше 325 тысяч человек.