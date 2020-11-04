РИАМО - 4 ноя. Дорожники отремонтировали территории около 40 подмосковных больниц и поликлиник, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье отремонтировали 40 территорий медицинских учреждений — всего уложено более 138 тысяч квадратных метров нового покрытия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ремонт завершен на территориях больниц и поликлиник в Рошале, Одинцове, Рузе, Дмитрове, Шаховской, Дзержинском, Серпухове, Фрязине, Ступине, Королеве, Павловском Посаде и Лосино-Петровском.

В рамках ремонтных работ обновляют не только территории учреждений здравоохранения, но и подъездные дороги, а также покрытие вертолетных площадок больниц.