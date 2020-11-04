РИАМО - 4 ноя. Столица и Московская область будут находиться под влиянием антициклона, температура воздуха ожидается плюс 5-10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов, а по области - плюс 5-10 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра будет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня поднимется до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

Специалисты отмечают, что подобная погода для большинства людей является комфортной.