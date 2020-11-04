РИАМО - 4 ноя. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили работы по консервации фонтанов на зиму, на сегодня в столице располагается порядка 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В текущем году по решению мэра Сергея Собянина фонтаны продолжали работать до 10 октября. Это связано с задержавшейся в столице теплой погодой.

«Консервация включает целый комплекс работ: вначале из системы сливают воду, затем с помощью специальных средств тщательно промывают чаши и скульптуры фонтанов», — сказал Бирюков.

Также специалисты продувают трубопроводы. Это необходимо для того, чтобы удалить оставшуюся воду. Прочищаются фильтры фонтанов, демонтируются фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы.

Бирюков отметил, что в столице фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами на зиму защищают специальными конструкциями. Так, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» устанавливаются защитные металлические щиты. Светодинамический фонтан в парке Царицыно является единственным в Москве, который закрывают специальным надувным куполом.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду приходится полностью демонтировать каждый год. Сухие фонтаны в парках и на площадях столицы закрывают специальными защитными экранами.

По словам Бирюкова, сразу после консервации фонтанов начинается подготовка оборудования к новому сезону.

«Всю зиму идут профилактические работы в подземных коллекторах и насосных станциях фонтанов. Специалисты ремонтируют вышедшие из строя элементы инженерного оборудования, обновляют при необходимости облицовку чаш и парапетов», — отметил Бирюков.

Он добавил, что перед началом работы фонтанов проводится специальная подготовка. Устройства промывают специальным раствором, также специалисты проверяют работу всех систем. Обычно подготовка больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.