РИАМО - 3 ноя. В Павловском Посаде, Клину и Дмитровском округе на землепользователей 21 участка наложили штрафов за несохранение сельхозземель на сумму в 786 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«В рамках работы муниципального земельного контроля по контролю за использованием земли 14 правообладателей участков оштрафованы на прошедшей неделе за непроведение мер по улучшению, защите и охране почв от эрозии, а также предотвращению негативного влияния на сельхозземли», — говорится в сообщении.

В Дмитровском округе за прошедшую неделю оштрафовали двух физических лиц — правообладателей участков площадью 4,7 гектара и 9,5 гектара на 40 тысяч рублей каждый. Также здесь оштрафовали одно юридическое лицо — правообладателя 24,4 гектара сельхозземли на 500 тысяч рублей.

За тот же период в Клину оштрафовали 10 физлиц за 16 земельных участков. Площадь сельхозземель, плодородность которых под угрозой, составляет более 174 гектаров, а общая сумма штрафа за правонарушения превышает 166 тысяч рублей.

В Павловском Посаде правообладатель получил штраф в 40 тысяч рублей за самовольное снятие и перемещения плодородного слоя почвы.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, правообладателям земель предписано исправить правонарушение и провести необходимые меры по сохранению почв. Благодаря работе муниципального земельного контроля сохранится плодородность более 260 гектаров сельскохозяйственной земли.