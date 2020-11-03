РИАМО - 3 ноя. Врач Никита Харлов рекомендовал повысить употребление жиров во время холодов, чтобы усилить иммунитет.

По его словам, ошибочно считать, что жиры только вредят организму. В холодное время года и во время эпидемий ОРВИ стоит потреблять больше жиров.

«Для поддержания местного и общего иммунитета в пищу надо употреблять жиры животного происхождения. Из них будет строиться слизистая оболочка, которая является входными воротами для различных вирусов, включая тот, который сейчас терроризирует всю планету», — посоветовал Харлов в интервью радио Sputnik.

По словам медика, можно употреблять гусиный, говяжий, свиной жир, можно даже медвежий и бобровый жир. При этом важно помнить, что не все жиры одинаково полезны. Самыми безопасными и полезными являются животные жиры. На них можно готовить и употреблять их в пищу в разумных количествах.

«На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это тот самый рыбий жир и масло печени трески. Такие жиры тоже безопасные и полезные, но они быстро окисляются, поэтому на них готовить нельзя», — добавил врач.

На третьем месте находятся растительные жиры — подсолнечное и оливковое масло. К таким жирам организм приспособлен гораздо хуже, чем к жирам животного происхождения.

На четвертом месте оказались самые опасные трансжиры. Харлов заметил, что даже с самыми полезными и безопасными жирами нужно соблюдать норму.

«Официальная позиция ВОЗ говорит, что нельзя по калорийности делать больше 20% своего рациона из жирной пищи. Где-то можно и больше, если вы не будете параллельно с этим перебирать по углеводам. Углеводы и жиры находятся в такой пропорции, что если вы поднимаете жиры, то вы должны опускать углеводы и наоборот. Баланс надо подбирать индивидуально», — уточнил Харлов.​