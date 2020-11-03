РИАМО - 3 ноя. Инспекторы объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) проверили IT-компанию «Ланит» в Москве на предмет соблюдения требования о переводе минимум 30% сотрудников на удаленный режим работы, нарушений не выявлено, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

«Сегодня проведено обследование IT-компании «Ланит» на предмет выявления сотрудников, находящихся на удаленном режиме работы. Компанией предоставлены документы, подтверждающие, что 30% сотрудников переведены на удаленный режим», — сказал Поповский.

Инспекторы проверили кабинеты компании и установили, что сотрудники действительно находятся на дистанционном режиме работы.

Он отметил, что ОАТИ продолжит проверять соблюдение данного требования московским компаниями.

«В случае нарушений будут предприняты административные меры, предусмотренные статьей 20.6.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей», — добавил Поповский.

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