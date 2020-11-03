РИАМО - 3 ноя. Главгосэкспертиза РФ повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода Государственного научного центра «НИОПИК» в Подмосковье, там намерены развивать производство активных фармацевтических субстанций, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

«Реконструируемый цех — лабораторный корпус «В» завода ФГУП Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей» находится на промышленной площадке в Лихачевском проезде городского округа Долгопрудный», — говорится в сообщении.

Здесь планируют провести полный демонтаж конструкций цеха, строительство нового здания и азотно-компрессорной станции, которая обеспечит производство сжатым воздухом и азотом, а также котельной для снабжения горячей водой и паром. Это нужно для создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В мае 2017 года ведомство уже выдавало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение работ. Позже была проведена корректировка проекта в связи с планами на увеличение годового объема выпуска афобазола, фенотропила, ноопепта и других препаратов до 100 тонн активных фармацевтических субстанций в год.

«Проектной документаций, одобренной Главгосэкспертизой России после внесения изменений, предусмотрено обустройство на площадке нового цеха двух крупнотоннажных и двух малотоннажных производственных линий с различной мощностью по готовому продукту», — говорится в материале.

Линии производства будут разделены на независимые участки для основного химического синтеза и получения субстанций по стандартам GMP. Также на каждой из них установят оборудование для основного химического синтеза и синтеза конечных стадий активных фармацевтических субстанций, перекристаллизации, очистки, фильтрации и сушки субстанций, измельчения, фасовки готового продукта и других процессов.

«С целью наращивания мощностей производства были изменены решения по конфигурации, этажности, конструктивной схеме нового цеха, пересмотрены принципиальные схемы размещения технологического оборудования и его номенклатура, а также решения по технологическим коммуникациям, архитектурные решения, поэтажное расположение помещений, путей эвакуации, лифтов и подъемников», — добавляется в сообщении.

Также в ходе корректировки из проекта исключили микробиологическую лабораторию, участок распылительной сушки фармацевтических субстанций и добавили технологические решения по централизованному сбору отработанных реактивов и организации в здании помещения медпункта.

Кроме того, изменению подверглась планировка земельного участка, сводный план инженерных сетей и в другие разделы.