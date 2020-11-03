РИАМО - 3 ноя. Главгосэкспертиза РФ повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода Государственного научного центра «НИОПИК» в Подмосковье, там намерены развивать производство активных фармацевтических субстанций, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По итогам экспертизы выдано положительное заключение.
Здесь планируют провести полный демонтаж конструкций цеха, строительство нового здания и азотно-компрессорной станции, которая обеспечит производство сжатым воздухом и азотом, а также котельной для снабжения горячей водой и паром. Это нужно для создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В мае 2017 года ведомство уже выдавало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение работ. Позже была проведена корректировка проекта в связи с планами на увеличение годового объема выпуска афобазола, фенотропила, ноопепта и других препаратов до 100 тонн активных фармацевтических субстанций в год.
Линии производства будут разделены на независимые участки для основного химического синтеза и получения субстанций по стандартам GMP. Также на каждой из них установят оборудование для основного химического синтеза и синтеза конечных стадий активных фармацевтических субстанций, перекристаллизации, очистки, фильтрации и сушки субстанций, измельчения, фасовки готового продукта и других процессов.
Также в ходе корректировки из проекта исключили микробиологическую лабораторию, участок распылительной сушки фармацевтических субстанций и добавили технологические решения по централизованному сбору отработанных реактивов и организации в здании помещения медпункта.
Кроме того, изменению подверглась планировка земельного участка, сводный план инженерных сетей и в другие разделы.
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