РИАМО - 3 ноя. С начала текущего года в Подмосковье выявили и пресекли 141 случай создания помех для вывоза мусора, а лидерами по их количеству стали пять городских округов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Больше всего помех создавалось в Наро-Фоминске, Домодедове, Красногорске, Пушкинском, Одинцовском и Ленинском городских округах.

«Чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок на территории городских округов, инспекторы Госадмтехнадзора следят за обеспечением доступа мусоровывозящей техники к контейнерным площадкам, привлекая к ответственности автовладельцев, перекрывающих доступ к контейнерам», – говорится в сообщении.

Весь транспорт, который припаркован с нарушением, был зафиксирован, а после данные направили в ГИБДД с целью установить личности владельцев. После того, как информация о собственниках была получена, им направили постановления об административных правонарушениях.