РИАМО - 3 ноя. В октябре в подмосковный ЦУР поступило 204 обращения по тематикам Главного управления региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ЦУР за октябрь поступило 42 жалобы о продаже наркотиков, 105 вопросов касались системы «Безопасный регион», 57 обращений зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

В октябре специалистами ЦУР зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор шесть противоправных интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области.

Больше всего обращений поступило из Раменского, Ленинского городских округов и Мытищ.