РИАМО - 3 ноя. Голосование «За здоровые леса Подмосковья!», завершившееся на портале «Добродел», создавалось с целью определения приоритетных лесных территорий на землях лесного фонда региона, где будет произведена санитарная вырубка сухостоя и больных деревьев, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Санитарно-оздоровительные мероприятия будут проводиться на выбранных участках в грядущие два года. Специалистам предстоит провести лесопатологическое обследование. После проведения всех мероприятий, на участках начнется лесовосстановление в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

«В настоящее время мы проводим аналитику по участкам, за которые проголосовали жители. После выгрузки всех координат и сопоставления карт, мы определим участки на лесном фонде, а также поймем количество участков на землях иных категорий. Вся информация по последним будет направлена по принадлежности главам городских округов или ведомствам, отвечающим за содержание территории», — отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что сами участки лесного фонда будут размещены на портале Региональной геоинформационной системы (rgis.mosreg.ru) в отдельном разделе комитета лесного хозяйства «Итоги голосования на портале Добродел». Это делается для того, чтобы каждый житель мог отслеживать проведение мероприятий.

Количество обращений, поступивших на «Добродел», остановилось на отметке в 2269 тысячи предложений с целью проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на 252 участках.