РИАМО - 3 ноя. В подмосковном Реутове открылась социальная ярмарка «Ценопад», на ней представлены 40 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарка будет работать до 8 ноября.

«На ярмарке представлен большой выбор сезонных овощей и фруктов, варенья, меда, травяных чаев, сухофруктов, орехов, а также изделий из шерсти ручной работы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Среди «ценопадных продуктов», скидки на которые могут достигать 70%, оказались 30 наименований — яблоки, картофель, помидоры, хурма, некоторые колбасные изделия, сыр, шашлык из сома и судака, карась, семга, пикша, фарш минтая, треска, запеченные рябчики, мед, травяные чаи, инжир, курага, и ряд молочных продуктов.

На входе в ярмарку разместился русский самовар с горячим травяным чаем. Кроме того, организовано музыкальное сопровождение.